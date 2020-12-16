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16 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Чупков и Вековищев победили на чемпионате России по плаванию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Антон Чупков и Михаил Вековищев одержали победы на чемпионате России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чупков первенствовал в финальном заплыве на 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 2,10 секунды. Вторым стал Кирилл Пригода (2.02,49), замкнул тройку лучших Олег Костин (2.02,61).

Вековищев победил на дистанции 100 метров баттерфляем (49,77 секунды). Второе место занял Александр Садовников (50,16), Андрей Минаков (50,22) — третий.

Результаты других финалов дня:

женщины, вольный стиль, 100 метров — 1. Екатерина Никонова — 53,19. 2. Арина Суркова — 53,21. 3. Дарья Сурушкина — 53,69.

женщины, спина, 200 метров — 1. Анастасия Кляровская — 2 минуты 6,55 секунды. 2. Дарья К. Устинова — 2.08,53. 3. Ирина Кривоногова — 2.09,02.

женщины, вольный стиль, 800 метров — 1. Анна Егорова — 8.16,26. 2. Яна Курцева — 8.29,57. 3. Александра Хайлова — 8.40,56.

смешанная комбинированная эстафета, 4×50 метров — 1. Дарья Васькина, Ника Годун, Андрей Жилкин, Владислав Гринев — 1.39,93. 2. Анастасия Дуплинская, Александр Титенко, Арина Суркова, Даниил Марков — 1.42,15. 3. Валерия Жилина, Павел Щеголев, Иван Агафонов, Дарья Сурушкина — 1.42,57.

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