Белорус Шиманович установил новый рекорд мира на дистанции 100 м брассом на короткой воде
ТАСС, 19 декабря. Белорусский пловец Илья Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом на короткой воде.
ТАСС, 19 декабря. Белорусский пловец Илья Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом на короткой воде.
Шиманович в рамках чемпионата Белоруссии преодолел дистанцию за 55,34 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал британцу Адаму Пити (55,41), который он установил в ноябре.
Шиманович является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на короткой воде.