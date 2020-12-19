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19 декабря, источник: ТАСС

Белорус Шиманович установил новый рекорд мира на дистанции 100 м брассом на короткой воде

ТАСС, 19 декабря. Белорусский пловец Илья Шиманович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом на короткой воде.

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Источник: AP 2020

Шиманович в рамках чемпионата Белоруссии преодолел дистанцию за 55,34 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал британцу Адаму Пити (55,41), который он установил в ноябре.

Шиманович является двукратным серебряным призером чемпионатов мира на короткой воде.

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