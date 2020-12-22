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22 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Белорусский пловец Шиманович поддержал россиян после решения CAS

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вероника Гибадиева. Белорусский пловец Илья Шиманович сказал, что ему обидно за российских спортсменов после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на выступление под флагом России на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 2022 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.

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«Ситуация неприятная — что и у Белоруссии, что и у россиян, — сказал Шиманович, отвечая на вопрос РИА Новости о том, в какой ситуации обе команды подходят к Играм в Токио. — Но у нас спортсменов это не коснулось, коснулось только начальства, поэтому мы как готовились, так и продолжаем. За Россию немножко обидно. Я считаю, это несправедливо. Просто политические игры», — сообщил Шиманович РИА Новости.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил все выплаты в национальный олимпийский комитет Белоруссии за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к летней Олимпиаде в Токио и зимним Играм в Пекине и участием в них. Олимпийские стипендии белорусским спортсменам будут выплачиваться напрямую. При этом МОК запретил президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко и другим руководителям НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

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