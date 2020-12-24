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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федеральный суд Швейцарии отменил восьмилетнюю дисквалификацию Сунь Яна

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировано о решении Федерального суда Швейцарии отменить вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о 8-летней дисквалификации китайского пловца Сунь Яна за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте WADA.

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Источник: AP (sport)

CAS в феврале 2020 года удовлетворил апелляцию WADA и дисквалифицировал Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Позднее трехкратный олимпийский чемпион обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

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«Федеральный суд Швейцарии оспорил решение председателя коллегии CAS. WADA предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернется на рассмотрение комиссии CAS, которую возглавит другой судья», — говорится в релизе WADA.

Ранее издание Sunday Times сообщало, что в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у Сунь Яна дома в Китае возник конфликт с допинг-офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи. Адвокат спортсмена заявил, что эта информация «неправдива». Международная федерация плавания (FINA) признала спортсмена невиновным, после чего WADA обжаловало решение FINA в CAS.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Сунь Ян завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро на его счету золото и серебро. На чемпионатах мира Сунь Ян завоевал 11 золотых наград.

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