Федеральный суд Швейцарии отменил восьмилетнюю дисквалификацию Сунь Яна

CAS в феврале 2020 года удовлетворил апелляцию WADA и дисквалифицировал Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Позднее трехкратный олимпийский чемпион обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--080275ed36c798d926ec { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--080275ed36c798d926ec { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--080275ed36c798d926ec" data-vnd="080275ed36c798d926ec" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=080275ed36c798d926ec" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

«Федеральный суд Швейцарии оспорил решение председателя коллегии CAS. WADA предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернется на рассмотрение комиссии CAS, которую возглавит другой судья», — говорится в релизе WADA.

Ранее издание Sunday Times сообщало, что в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у Сунь Яна дома в Китае возник конфликт с допинг-офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи. Адвокат спортсмена заявил, что эта информация «неправдива». Международная федерация плавания (FINA) признала спортсмена невиновным, после чего WADA обжаловало решение FINA в CAS.