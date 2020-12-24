Федеральный суд Швейцарии отменил восьмилетнюю дисквалификацию Сунь Яна

CAS в феврале 2020 года удовлетворил апелляцию WADA и дисквалифицировал Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Позднее трехкратный олимпийский чемпион обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.
«Федеральный суд Швейцарии оспорил решение председателя коллегии CAS. WADA предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернется на рассмотрение комиссии CAS, которую возглавит другой судья», — говорится в релизе WADA.
Ранее издание Sunday Times сообщало, что в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у Сунь Яна дома в Китае возник конфликт с допинг-офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи. Адвокат спортсмена заявил, что эта информация «неправдива». Международная федерация плавания (FINA) признала спортсмена невиновным, после чего WADA обжаловало решение FINA в CAS.
На Олимпиаде-2012 в Лондоне Сунь Ян завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро на его счету золото и серебро. На чемпионатах мира Сунь Ян завоевал 11 золотых наград.