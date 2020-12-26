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26 декабря, источник: БЕЛТА

Шесть медалей выиграли белорусские пловцы на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге

Лучший результат по итогам турнира продемонстрировал Илья Шиманович, выигравший Гран-при Кубка Сальникова. Белорус набрал максимальное количество очков FINA среди всех участников на 100 м брассом, преодолев их за 56,04 сек.

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Источник: AP 2020

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть медалей выиграли белорусские пловцы на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Лучший результат по итогам турнира продемонстрировал Илья Шиманович, выигравший Гран-при Кубка Сальникова. Белорус набрал максимальное количество очков FINA среди всех участников на 100 м брассом, преодолев их за 56,04 сек. Второе золото минчанин выиграл в плавании брассом на дистанции вдвое короче — 25,67 сек.

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Третье золото в копилку белорусской сборной добавил Григорий Пекарский, обновивший национальный рекорд на 50 м баттерфляем — 22,37 сек.

Не было равных белорусским спортсменам в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м. Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали итоговый результат — 1 мин. 38,83 сек.

Также стоит отметить серебряную награду Виктора Стаселовича в стартах на 50 м на спине — 23,45 сек. и аналогичный результат Алины Змушко на дистанции 50 м брассом (30,26 сек.).

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