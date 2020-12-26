Шесть медалей выиграли белорусские пловцы на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге
Лучший результат по итогам турнира продемонстрировал Илья Шиманович, выигравший
Лучший результат по итогам турнира продемонстрировал Илья Шиманович, выигравший
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть медалей выиграли белорусские пловцы на Кубке Сальникова в
Лучший результат по итогам турнира продемонстрировал Илья Шиманович, выигравший
Третье золото в копилку белорусской сборной добавил Григорий Пекарский, обновивший национальный рекорд на 50 м баттерфляем — 22,37 сек.
Не было равных белорусским спортсменам в смешанной комбинированной эстафете 4×50 м. Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская показали итоговый результат — 1 мин. 38,83 сек.
Также стоит отметить серебряную награду Виктора Стаселовича в стартах на 50 м на спине — 23,45 сек. и аналогичный результат Алины Змушко на дистанции 50 м брассом (30,26 сек.).