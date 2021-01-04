Белорус Илья Шиманович признан лучшим пловцом 2020 года в Европе

Главным достижением 26-летнего белорусского пловца в прошедшем году стал новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом на «короткой» воде с результатом 55,34 сек. Это произошло 19 декабря в Бресте во время открытого чемпионата Беларуси, когда Илья Шиманович на 0,07 сек. превзошел достижение британца Адама Пити, который до него был лидером в этой дисциплине. Также в 2020 году белорусский атлет установил два рекорда Европы в 25-метровом бассейне и обновил более десятка национальных рекордов в разных дисциплинах плавания.