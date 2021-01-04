Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
Б
45
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Кадис
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
5.01
Канада U20
Россия U20
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
13:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Илья Шиманович признан лучшим пловцом 2020 года в Европе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович удостоен звания лучшего пловца в Европе по итогам 2020 года по версии авторитетного портала swimswam.com, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Главным достижением 26-летнего белорусского пловца в прошедшем году стал новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом на «короткой» воде с результатом 55,34 сек. Это произошло 19 декабря в Бресте во время открытого чемпионата Беларуси, когда Илья Шиманович на 0,07 сек. превзошел достижение британца Адама Пити, который до него был лидером в этой дисциплине. Также в 2020 году белорусский атлет установил два рекорда Европы в 25-метровом бассейне и обновил более десятка национальных рекордов в разных дисциплинах плавания.

В споре за звание лучшего пловца Европы 2020 года Илья Шиманович опередил Адама Пити, итальянца Грегорио Пальтриньери и россиянина Климента Колесникова.

 Гороскоп на май 2020
В Грузии родился зеленый щенок – видео
«Будет игра с эмоциями»: Ларионов — о полуфинале с Канадой
«Челси» начал поиск кандидатов на замену Фрэнку Лэмпарду
Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков недели
Дубль Роналду принес «Ювентусу» крупную победу в матче Серии А
«Барселона» одержала победу в дважды юбилейном матче Месси
ЦСКА интересуется игроками «Виктории Пльзень» и «Бристоль Сити»
Романцев порекомендовал «Спартаку» назначить тренером Карпина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь