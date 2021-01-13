Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
12.01
Атлетико
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
12.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
12
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
11:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Среди штурмовавших Капитолий заметили двукратного олимпийского чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию в составе сборной США Клит Келлер был замечен среди участников штурма Капитолия. Об этом сообщает Swimming World.

Наверх
Источник: AP 2020

Спортсмена опознали журналисты издания. Кроме того, неназванные источники подтвердили, что пловец был среди протестующих. При этом отмечается что на видео Келлер не проявлял какой-либо агрессии.

Во время загрузки произошла ошибка.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.

Келлер дважды становился победителем Игр в составе эстафеты четыре по 200 метров вольным стилем. В этой же дисциплине спортсмен два раза выиграл чемпионат мира.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Константинова назвала причины ухода из академии Плющенко
Игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века
Менеджер: UFC нужно дать Хабибу что-то интереснее, чем Конор
Российский вратарь пропустит первый матч в новом сезоне НХЛ
«Эвертон» вышел на четвертое место в АПЛ
СКА прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ
РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь