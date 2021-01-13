Среди штурмовавших Капитолий заметили двукратного олимпийского чемпиона

Спортсмена опознали журналисты издания. Кроме того, неназванные источники подтвердили, что пловец был среди протестующих. При этом отмечается что на видео Келлер не проявлял какой-либо агрессии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27bad7fba53dc8361f7f" data-vnd="27bad7fba53dc8361f7f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27bad7fba53dc8361f7f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.