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21 марта, источник: Vesti.kz

Дмитрий Баландин завоевал золотую медаль на соревнованиях в Турции

Также первым местом отметился Александр Варакин.

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Лидер команды Казахстана по плаванию Дмитрий Баландин одержал победу на турнире в Турции, сообщает Olympic.kz.

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Он стал лучшим на дистанции 200 метров брассом. Сообщается, что также на первую ступень поднялся Александр Варакин. Пловец завоевал «золото» на дистанции 50 метров вольным стилем.

На дистанции 200 метров баттерфляем Адильбек Мусин стал пятым, Анастасия Резванцева финишировала четвертой на дистанции 100 метров на спине. В этом же виде программы (среди мужчин) Адиль Каскабай также стал четвертым.

Соревнования стартовали 18 марта. Казахстанская команда выступает на них в рамках сборов, которые проходили в Турции.

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