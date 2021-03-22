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22 марта, источник: Vesti.kz

Дмитрий Баландин завоевал третью медаль на соревнованиях в Турции

У казахстанской команды еще несколько наград.

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Дмитрий Баландин завоевал серебряную медаль на международном турнире в Турции, сообщает Olympic.kz.

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Олимпийский чемпион показал второй результат на дистанции сто метров брассом. Для него эта награда стала третьей на этих соревнованиях. Ранее он был вторым на 50 метров брассом, а также стал лучшим на дистанции 200 метров брассом.

Также «серебро» завоевал Адильбек Мусин — он поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам выступления на дистанции 50 метров баттерфляем. Также он выигрывал «золото» на дистанции 100 метров баттерфляем.

Аделаида Пчелинцева отметилась «серебром» на дистанции 100 метров брассом. Ранее Пчелинцева была первой на 50 метрах этим стилем.

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