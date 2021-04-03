Ефимова в день рождения выиграла 50-метровку брассом на чемпионате России по плаванию

Россиянка преодолела дистанцию за 30,59 секунды, второй стала Татьяна Белоногофф (30,78), третьей — Ника Годун (30,97).

Юлии Ефимовой 3 апреля исполнилось 29 лет. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.

В комплексном плавании на 400 м чемпионом России стал Илья Бородин (4.11,17), второе место занял Максим Ступин (4.14,20), третье — Александр Осипенко (4.16,57). В аналогичной дисциплине у женщин победила Анастасия Сорокина (4.43,44), второе место у Ирины Кривоноговой (4.43,95), третье — Виктории Старостиной (4.48,05). В заплыве на 400 м вольным стилем победил Мартин Малютин (3.45,92), второе место у Александра Егорова (3.46,17), третье — Антона Сибирцева (3.48,76).

В заплыве на 50 м на спине у женщин первой к финишу пришла Анастасия Фесикова (28,00), второе время показала Марина Кравченко (28,20), третье — Елизавета Чмыхова (28,51). У мужчин победу в этой дисциплине праздновал Климент Колесников (24,08), второй результат показал Григорий Тарасевич (24,66), третий — Павел Самусенко (24,88).