Перенесен олимпийский отборочный турнир по плаванию на открытой воде
ТАСС, 4 апреля. Международная федерация плавания (FINA) приняла решение о переносе олимпийского отборочного турнира по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает
ТАСС, 4 апреля. Международная федерация плавания (FINA) приняла решение о переносе олимпийского отборочного турнира по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает
Соревнования должны были пройти в японской Фукуоке
На данный момент FINA рассматривает вариант переноса турнира. Дальнейшее решение будет объявлено в течение недели.