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20:15 (мск), источник: ТАСС

Ефимова стала второй на чемпионате России в стометровке брассом и отобралась на Олимпиаду

КАЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате России по плаванию. Соревнования проходят в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,22 секунды, первое место заняла 16-летняя Евгения Чикунова (1.06,06), третье — Татьяна Белоногофф (1.06,76). Чикунова и Ефимова получили путевки на Олимпиаду в Токио, так как выполнили квалификационный норматив (1.07,07). В каждой индивидуальной дисциплине на Играх страну могут представить не более двух спортсменов.

В мужском заплыве на 200 м вольным стилем чемпионом России стал Мартин Малютин (1.45,18), серебряную награду завоевал Иван Гирев (1.45,68), бронзовую — Александр Щеголев (1.45,82). В стометровке на спине победу одержал Евгений Рылов (52,12), второе место у Климента Колесникова (52,24), третье — у Григория Тарасевича (52,93). В заплыве на 50 м брассом золотую медаль завоевал Кирилл Стрельников (26,78), вторым стал Всеволод Занько (27,28), третьим — Владислав Герасименко (27,79).

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В женском заплыве на 100 м на спине чемпионкой России стала Мария Каменева (59,19), второе место заняла Анастасия Фесикова (59,51), третье — Дарья Васькина (1.00,71). В заплыве на 50 м баттерфляем победила Арина Суркова (25,75), второй стала Дарья Клепикова (25,98), третьей — Светлана Чимрова (26,10).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу.

Чемпионат России по плаванию завершится 9 апреля. Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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