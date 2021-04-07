Климент Колесников побил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем
На чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, определились победители и призёры ещё на четырёх дистанциях.
На чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, определились победители и призёры ещё на четырёх дистанциях.
Рекордсмен мира Антон Чупков одержал победу в финальном заплыве на 200 м брассом. Вторую путёвку на Олимпиаду в Токио завоевал Кирилл Пригода, ставший третьим. Занявший второе место Дмитрий Баландин представлял Казахстан.
Стометровку вольным стилем с рекордом России выиграл Климент Колесников. На дистанции 800 м кролем первенствовал Александр Егоров.
Чемпионкой России на дистанции 200 м баттерфляем стала Светлана Чимрова.
Плавание. Чемпионат России. Казань
Женщины. Баттерфляй. 200 м
1. Светлана Чимрова — 2.08,98.
2. Александра Сабитова — 2.10,37.
3. Анастасия Маркова — 2.10,93.
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Климент Колесников — 47,31.
2. Андрей Минаков — 47,77.
3. Владислав Гринёв — 47,89.
4. Владимир Морозов — 48,18.
Вольный стиль. 800 м
1. Александр Егоров — 7.48,25.
2. Илья Дружинин — 7.53,92.
3. Илья Сибирцев — 7.55,48.
Брасс. 200 м
1. Антон Чупков — 2.08,31.
2. Дмитрий Баландин — 2.08,85.
3. Кирилл Пригода — 2.09,77.