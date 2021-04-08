Алина Змушко выполнила олимпийский норматив на открытом чемпионате России по плаванию

В полуфинальном заплыве открытого чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани, на дистанции 200 м брассом спортсменка финишировала второй, показав время 2 мин. 24,33 сек. Таким образом, она обновила свой же национальный рекорд (2 мин. 25,93 сек.), а также с запасом выполнила норматив для участия в Олимпиаде, который равен 2 мин. 25,52 сек.