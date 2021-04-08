Отец не разрешил Ефимовой сняться с дистанции 200 м брассом на чемпионате России

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В четверг Ефимова заняла третье место на чемпионате России в Казани на этой дистанции, не сумев по спортивным показателям отобраться на Олимпийские игры.

«Самым тяжелым было заставить себя не сняться, а выйти и доплыть. Я чуть не снялась, но папа не разрешил этого делать, — сказала она. — Наверное, надо было пораньше включаться. Может это к лучшему: натренировать одну дистанцию».