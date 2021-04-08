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19:45 (мск), источник: ТАСС

Отец не разрешил Ефимовой сняться с дистанции 200 м брассом на чемпионате России

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Отец трехкратного олимпийского призера по плаванию Юлии Ефимовой не разрешил ей сняться с дистанции 200 м брассом на чемпионате России. Об этом она рассказала журналистам.

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В четверг Ефимова заняла третье место на чемпионате России в Казани на этой дистанции, не сумев по спортивным показателям отобраться на Олимпийские игры.

«Самым тяжелым было заставить себя не сняться, а выйти и доплыть. Я чуть не снялась, но папа не разрешил этого делать, — сказала она. — Наверное, надо было пораньше включаться. Может это к лучшему: натренировать одну дистанцию».

Ефимова выступит на Олимпийских играх на дистанции 100 м брассом, в понедельник на чемпионате России она стала второй в этой дисциплине, выполнив норматив. «Главное, что я отобралась, будем работать дальше», — отметила она.

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