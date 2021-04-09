Юлия Ефимова допустила возможность получения гражданства США

Последние годы российская спортсменка живет и тренируется в США.

«У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве, — сказала Ефимова, отвечая на вопрос, допускает ли она возможность получения гражданства США. — Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать все время визы, потому что это так тяжело — постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим».

На вопрос, не ожидает ли она негативной реакции в России в случае получения гражданства США, 29-летняя Ефимова ответила: «Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт».

21 фотография 21 фотография 21 фотография Юлия Ефимова — чемпионка и красавица

Ранее в интервью «Матч ТВ» Ефимова отметила, что не понимает людей, которые «хейтят» спортсменов за наличие двух гражданств. По ее словам, с паспортом США практически везде можно ездить без виз.