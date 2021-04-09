Главный тренер сборной России исключил возможность участия Ефимовой на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Токио

«Почему она вообще должна выступать на 200? Я не понимаю этого вопроса, Юлия отобралась на 100, на 200 отобрались две других девушки. Они отбираются по нормативу, для всех абсолютно одинаковые условия. Рокировка дистанций тоже невозможна. Ефимова будет плыть 100 метров, потому что отобралась на этой дистанции, а Темникова отобралась на 200. На каком основании мы будет ставить Марию на 100 метров?» — сказал Чепик.

«Мы уже отправляли Ефимову, которая становилась третьей на ЧР на чемпионат мира. Получили тогда много критики, но это сработало, Юлия стала чемпионкой мира. Евгения Чикунова в силу возраста тогда осталась в России. Она ездила в тот год на чемпионат Европы, ее задавила обстановка. Сама аура была настолько тяжелой, что неопытный спортсмен может растеряться, что тогда и произошло. Сейчас она мне сказала, что я был прав, когда принял решение о той рокировке. На сегодняшний день Чикунова стабильнее и увереннее. Она показывает хороший результат и у нее отличная техника», — добавил Чепик.