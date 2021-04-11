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17:37 (мск), источник: Sport24

Японка выступит на Олимпиаде, несмотря на смертельный диагноз

Вернуться в спорт, несмотря ни на что.

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Источник: Sport24

Никогда не стоит забывать о том, что нет ничего невозможного.

Два года назад японская пловчиха Рикако Икее считалась главной претенденткой на медали домашних Игр. Спортсменка пошумела на Олимпиаде-2016 в Рио, Азиатских играх (6 золотых медалей) и чемпионате мира на короткой воде (3 бронзы), поэтому никто в ней не сомневался. Кажется, она и сама уже настроилась на успех в Токио, но неожиданно в дело вмешалась смертельная болезнь — у Икее обнаружили лейкемию.

Пловчихе повезло, что врачи поставили этот диагноз на ранней стадии, поэтому ее шансы на выздоровление были высоки. Это придало Икее сил, она начала лечение. Японка провела в больнице десять месяцев. К счастью, жесткое лечение дало результат.

Весной 2020-го Рикако вернулась в бассейн и даже поставила себе цель: девушка заявила, что будет готовиться к Олимпиаде в Париже. А потом Игры в Токио перенесли из-за коронавируса. Так у Икее появился шанс сделать невозможное и вернуться в игру раньше, чем она планировала.

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Прошло чуть меньше года, Икее продемонстрировала свою форму на национальном чемпионате, который стал отбором на Олимпиаду. Рикако выиграла заплывы на 100 метров баттерфляем и вольным стилем и получила место в парочке эстафет. Кому-то показалось бы это неудачей, все же в индивидуальных видах болельщики ее не увидят (время чуть хуже того, что требует федерация плавания Японии), но не для Икее. Еще недавно она думала о смерти, а теперь плакала от радости в бассейне.

«Пять лет назад, когда я соревновалась, была не так уверена в себе и думала, что на этом этапе жизни победы придут в далеком будущем. Но я тренировалась, чтобы выиграть. Когда я участвовала в заплыве, говорила себе: «Я вернулась», — цитирует Икее Kyodo News.

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К началу плавательных соревнований в Токио Икее пообещала улучшить свое время и показать в эстафетах свой максимум. И теперь, когда Рикако прошла столько препятствий, нет никаких сомнений, что у нее все получится. Ведь самую главную победу в жизни она уже одержала.

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