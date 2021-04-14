«Исключений для Ефимовой делать не будем». Тренер сборной России — об отборе на Олимпиаду

«Исключений для Ефимовой делать не будем. Когда в 2019 году мы сделали для неё исключение на чемпионате мира, где Юля выиграла золотую медаль на 200 м, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес: мол, нужно было везти более молодую спортсменку — Евгению Чикунову. Победа Юли сняла все вопросы, но Олимпийские игры — это совсем иная история. Спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас. И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал.



Что будем делать, если вдруг Ефимова на чемпионате Европы проплывёт 200 метров брассом с мировым рекордом? Как профессионал я не слишком допускаю, что это может случиться. Чемпионат Европы начнётся уже через четыре недели, и невозможно за оставшийся период времени выстроить подготовку таким образом, чтобы покорился мировой рекорд.