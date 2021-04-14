Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Реал
Хоккей. НХЛ
15.04
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
15.04
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
15.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
15.04
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.04
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
8«Реал» обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Исключений для Ефимовой делать не будем». Тренер сборной России — об отборе на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос о Юлии Ефимовой, которая на чемпионате России заняла третье место на 200 м брассом и не попала на Олимпийские игры в этой дисциплине, хотя становилась в ней трёхкратной чемпионкой мира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Исключений для Ефимовой делать не будем. Когда в 2019 году мы сделали для неё исключение на чемпионате мира, где Юля выиграла золотую медаль на 200 м, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес: мол, нужно было везти более молодую спортсменку — Евгению Чикунову. Победа Юли сняла все вопросы, но Олимпийские игры — это совсем иная история. Спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас. И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал.

Что будем делать, если вдруг Ефимова на чемпионате Европы проплывёт 200 метров брассом с мировым рекордом? Как профессионал я не слишком допускаю, что это может случиться. Чемпионат Европы начнётся уже через четыре недели, и невозможно за оставшийся период времени выстроить подготовку таким образом, чтобы покорился мировой рекорд.

21
фотография
21
фотография
21
фотография
Юлия Ефимова — чемпионка и красавица

Юля, кстати, обмолвилась в каком-то интервью, что папа уговаривал её тренировать 200 м, а она не хотела. Согласитесь, спортсмен такого уровня просто так не станет отказываться от дистанции, на которой мог бы отбираться на Олимпийские игры. Наверное, Юля знает о себе что-то такое, чего не знаем мы. У неё всегда было больше шансов на 200 м. Но так я считал два года назад", — приводит слова Чепика RT.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Спрогнозировано место России в общем зачете Олимпиады в Токио
Златана Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года
В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата»
Источник: Допинг-офицеры приехали на базу «Ак Барса»
Болельщики обсуждают странный фол украинской футболистки (видео)
Сергей Андронов: В ЦСКА работает легенда хоккея
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь