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21:17 (мск), источник: ТАСС

Объявлен предварительный состав сборной России по плаванию на Олимпийские игры

ТАСС, 16 апреля. Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил предварительный состав российской команды на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

В предварительный список у женщин вошли Вероника Андрусенко, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.

У мужчин в список попали Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Илья Дружинин, Александр Егоров, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Максим Ступин, Антон Чупков и Александр Щеголев.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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