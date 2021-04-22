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22 апреля, источник: БЕЛТА

Ангелина Малащенко стала чемпионкой Беларуси на дистанции 200 м брассом

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка из Гомельской области Ангелина Малащенко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Итоговое время победительницы 2 мин. 32,15 сек. Второе место оставила за собой минчанка Анна Петруцкая — 2 мин. 36,72. Замкнула тройку призеров Ева Андросюк из Брестской области — 2 мин. 36,92 сек.

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В споре пловцов на 50 м брассом первенствовал украинский спортсмен Владислав Бухов — 22,32 сек. Второе место у Александра Варакина из Казахстана — 22,37 сек. Третья позиция за Евгением Цуркиным из Гомельской области — 22,56 сек.

Финальный заплыв на 400 м вольным стилем у мужчин стал бенефисом минчанина Константина Курочкина — 3 мин. 55,92 сек.

Второе место у Галымжана Балабека из Казахстана — 4 мин. 01,60 сек. Третье место занял россиянин Иван Дубинин — 4 мин. 03,73 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17—23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира — 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.

В споре за награды принимают участие 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.

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