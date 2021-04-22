Брестчанка Анастасия Шкурдай выиграла золото чемпионата Беларуси на 50 м брассом

Победительница показала итоговый результат 26,07 сек. В тройку сильнейших также попали Анастасия Кулешова из Минска — 26,16 сек. и латвийская спортсменка Габриэла Никитина — 26,93 сек.

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Никита Цмыг из Могилевской области не знал себе равных на дистанции 200 м в плавании на спине — 1 мин. 59,41 сек. Вторая позиция у Ивана Адамчука из Брестской области — 1 мин. 59,62 сек. Третье место у Дмитрия Соболевского из Минска — 2 мин. 4,95 сек.

В соревнованиях на 800 м вольным стилем у женщин первенствовала Алеся Акинчиц из Могилевской области — 8 мин. 53,16 сек. Екатерина Репека из команды Брестской области, финишировавшая на второй позиции, уступила победительнице 5,64 сек. Бронзовая медалистка Алиса Касабуко из Минска приплыла к финишу спустя 30,85 сек. после чемпионки страны.