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22 апреля, источник: БЕЛТА

Минские пловцы выиграли эстафету 200 м вольным стилем на чемпионате Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские пловцы выиграли эстафету 4×200 м вольным стилем на чемпионате Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Константин Курочкин, Дмитрий Заровский, Арсений Боржаков и Виктор Красочко со старта захватили лидерство и не отдали его до самого конца заплыва, показав итоговый результат 7 мин. 43,92 сек. Второе место заняла дружина Минской области: Дмитрий Шульга, Никита Стефанович, Евгений Бусов и Сергей Марков — 7 мин. 46,42 сек. На третьем месте финишировали спортсмены из Гомельской области Илья Ковалев, Андрей Хурбатов, Никита Шарапов и Антон Кнышев — 7 мин. 50,34 сек.

В смешанной эстафете 4×100 м комплексным плаванием, которая закрывала соревновательную программу чемпионата страны, также первенствовала столичная дружина, в составе которой выступали Виктор Стаселович, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская — 3 мин. 48,56 сек. Вторыми стали российские гости турнира Дарья Устинова, Кирилл Стрельников, Роман Шевляков и Ирина Шваева, показавшие в своем заплыве время 3 мин. 50,87 сек. Третье место у команды Брестской области, честь которой защищали Иван Адамчук, Роман Тагиев, Ева Андросюк и Анастасия Шкурдай, — 4 мин. 0,05 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию продлится по 24 апреля на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта. Старт является отборочным для участия в чемпионате Европы (17—23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира — 2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэньду.

В споре за награды участвуют 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.

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