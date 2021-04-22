Чемпионку мира по плаванию из Белоруссии объявили в розыск

35-летнюю Герасименю хотят привлечь к ответственности по статье 361 (часть 3) УК Белоруссии («Призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и глобальной компьютерной сети Интернет»). Бывшая спортсменка объявлена в розыск наряду с Александром Олейкиным — исполнительным директором Белорусского фонда спортивной солидарности. Организацию возглавляет Герасименя.

В августе 2020-го Герасименя подписала письмо белорусских атлетов с требованием признать недействительными выборы президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. В середине октября спортсменка уехала из Белоруссии.

На счету Герасимени две серебряные медали Игр в Лондоне, а также бронза на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2019 году она завершила выступления.