Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
12
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
42
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
11
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
34
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
51
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
22.04
Барселона
Хетафе
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
22.04
Гранада
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
22.04
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
22.04
Наполи
Лацио
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
22.04
Рома
Аталанта
11
Хоккей. КХЛ
22.04
Авангард
ЦСКА
12
Все события
Фоторепортажи
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
22 апреля, источник: Lenta.Ru

Чемпионку мира по плаванию из Белоруссии объявили в розыск

Чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя объявлена в розыск Следственным комитетом Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

35-летнюю Герасименю хотят привлечь к ответственности по статье 361 (часть 3) УК Белоруссии («Призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и глобальной компьютерной сети Интернет»). Бывшая спортсменка объявлена в розыск наряду с Александром Олейкиным — исполнительным директором Белорусского фонда спортивной солидарности. Организацию возглавляет Герасименя.

В августе 2020-го Герасименя подписала письмо белорусских атлетов с требованием признать недействительными выборы президента страны, на которых победил Александр Лукашенко. В середине октября спортсменка уехала из Белоруссии.

На счету Герасимени две серебряные медали Игр в Лондоне, а также бронза на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2019 году она завершила выступления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
Аршавин: Сборная России покажет хороший результат на ЧЕ-2020
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь