Грозит до пяти лет тюрьмы: призера Олимпиады объявили в розыск в Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии объявил в розыск чемпионку мира и призера Олимпиады Александру Герасименю. Белорусской пловчихе грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Следственный комитет Белоруссии объявил в розыск чемпионку мира и призера Олимпиады Александру Герасименю. Белорусской пловчихе грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
«Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск», — говорится в заявлении белорусского СК.
В отношении Александры Герасимени и ее коллеги по фонду спортивной солидарности Александра Опейкина возбуждено уголовное дело, им вменяется нарушение закона по части 3 статьи 361 УК РБ («Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет»), мерой наказания по которой является лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Цель организации, по их словам, заключается в оказании финансовой и юридической помощи белорусским атлетам, которые были «сняты с соревнований, исключены из сборных и лишены стипендий за участие в мирных акциях протеста и выражение своей политической позиции», а также привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушение закона республики.
Создание фонда стало следствием начавшихся в Белоруссии массовых протестных акций в ответ на результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа прошлого года. Победу в выборах одержал действующих глава государства Александр Лукашенко, который, по данным национального ЦИК, набрал 80,1% голосов. Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур в ходе разгона митингов использовали спецтехнику. По официальным данным МВД, в результате столкновений погибли трое протестующих, представлявшая на президентских выборах оппозицию Светлана Тихоновская утверждала о смерти восьми граждан.
Лукашенко создание фонда раскритиковал. В итоге 2 апреля 2021 года в отношении создателей организации было возбуждено уголовное дело, что Герасименя, в настоящее время проживающая в Вильнюсе, назвала ожидаемым событием.
«Думали, что это будет гораздо раньше, но
Что касается Александра Опейкина, то он является выпускником факультета международных отношений Белорусского государственного университета. В 2012 году он на базе студенческой гандбольной команды основал профессиональный клуб «Витязь» (ныне «Витязь-Леон»). Некоторое время клуб был основным для подготовки юношеской и молодежной сборной Белоруссии, однако после президентских выборов в августе 2020-го команда была расформирована. Произошло это в ответ на отказ поддержавших протест гандболистов «Витязя» выходить на матч. До создания фонда спортивной солидарности Опейкин стал соавтором открытого письма спортсменов против насилия и за честные выборы. Как и Герасименя, в настоящее время он проживает за границей.
Антон Борисов