Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом

Время победительницы, которая представляет Гомельскую область, — 2 мин. 14,73 сек. Второе место заняла пловчиха из России Ирина Шваева — 2 мин. 15,78 сек. Бронзовая награда досталась спортсменке из Брестской области Еве Андросюк — 2 мин. 22,01 сек.

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Российский пловец Роман Шевляков не знал себе равных на дистанции 50 м баттерфляем — 23,28 сек. Евгений Цуркин из дружины Гомельской области показал второй результат — 23,36 сек. Григорий Пекарский, выступающий за команду Могилевской области, замкнул тройку сильнейших — 23,39 сек.

В состязаниях женщин на 200 м вольным стилем первенствовала минчанка Анастасия Кулешова — 2 мин. 04,75 сек. Екатерина Репека из Брестской области стала второй — 2 мин. 05,73 сек. Представляющая Гомельскую область Анна Северин замкнула тройку сильнейших — 2 мин. 06,72 сек.

Чемпионат Беларуси по плаванию на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта является отборочным для участия в чемпионате Европы ( 17—23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира-2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.