Умер олимпийский чемпион по плаванию Джон Конрадс

Конрадс завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1960 года в Риме на дистанции 1 500 метров вольным стилем. Также на его счету две бронзовые награды Игр в Риме — на дистанции 400 м вольным стилем и в эстафете 4×200 м вольным стилем. Конрадс за карьеру установил 26 мировых рекордов.

В 1984 году у Конрадса была украдена золотая медаль из его дома в Мельбурне. Ее нашли 25 лет спустя. Награда предоставлена для демонстрации в Национальном спортивном музее в Мельбурне.