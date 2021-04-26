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13:15 (мск), источник: ТАСС

Умер олимпийский чемпион по плаванию Джон Конрадс

ТАСС, 26 апреля. Олимпийский чемпион по плаванию австралиец Джон Конрадс умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Австралии.

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Источник: AP 2020

Конрадс завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1960 года в Риме на дистанции 1 500 метров вольным стилем. Также на его счету две бронзовые награды Игр в Риме — на дистанции 400 м вольным стилем и в эстафете 4×200 м вольным стилем. Конрадс за карьеру установил 26 мировых рекордов.

В 1984 году у Конрадса была украдена золотая медаль из его дома в Мельбурне. Ее нашли 25 лет спустя. Награда предоставлена для демонстрации в Национальном спортивном музее в Мельбурне.

В 1985 году Конрадс был введен в Зал славы спорта Австралии. В 2011 году он решил выставить на аукцион свои медали.

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