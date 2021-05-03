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10:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Пловчиха Ефимова взволновала фанатов фотографией в кружевном топе

Российская пловчиха Юлия Ефимова взволновала фанатов фотографией в кружевном топе. Снимок спортсменка опубликовала в Instagram.

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22
фотографии
22
фотографии

«Ты меня всегда видишь как-то по-другому или наоборот настоящей? Я сама еще не определилась, но мне нравится», — написала россиянка. .

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Подписчики оставили десятки восторженных комментариев. «Королева красоты Юлия Ефимова», — написал igorstepanov3803. «Как можно с вами вместе поплавать?», — поинтересовался dauletsmagulov. «Самая красивая и сексуальная пловчиха forever», — добавил pashkiss.

Ефимова шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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