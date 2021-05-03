Пловчиха Ефимова взволновала фанатов фотографией в кружевном топе
Российская пловчиха Юлия Ефимова взволновала фанатов фотографией в кружевном топе. Снимок спортсменка опубликовала в Instagram.
Российская пловчиха Юлия Ефимова взволновала фанатов фотографией в кружевном топе. Снимок спортсменка опубликовала в Instagram.
«Ты меня всегда видишь
Подписчики оставили десятки восторженных комментариев. «Королева красоты Юлия Ефимова», — написал igorstepanov3803. «Как можно с вами вместе поплавать?», — поинтересовался dauletsmagulov. «Самая красивая и сексуальная пловчиха forever», — добавил pashkiss.
Ефимова шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в