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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Александра Герасименя: Мне больно за людей, которые страдают в Беларуси

Трёхкратный призёр Олимпийских игр белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала, как изменилась её жизнь после того, как она публично осудила насилие и нарушение демократических свобод в Беларуси и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности. В Беларуси на спортсменку, уехавшую в Литву от преследования, завели уголовное дело и объявили её в розыск.

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Источник: РИА "Новости"

«Каково это превратиться из орденоносца в разыскиваемого преступника? Очень почётно (улыбается). Как у нас шутят, если ты сегодня преступник или сиделец, значит, ты хороший человек, как бы это нелепо ни звучало. У меня нет страха или огорчения из-за того, что на меня завели уголовное дело и объявили в розыск. Я чувствую поддержку своего народа, и это придаёт мне уверенности в том, что всё не напрасно и мы всё делаем правильно.

С самого начала, с августовских событий, я точно знала, что хочу быть полезной. Поэтому решение возглавить Фонд спортивной солидарности не было тяжёлым или волевым — оно для меня естественно. Мне было недостаточно сидеть и ничего не делать. Понимала, что надо сражаться, отстаивать своё мнение и мнения других людей.

Почему я не выбрала позицию «не ввязываться»? Потому что мне было бы стыдно смотреть ребёнку в глаза. Кто-то может сказать, что можно остаться в стороне и поберечь нервы, но у меня всё работало наоборот: мне полегчало только после того, как я высказала позицию. Промолчав, я бы корила себя всю оставшуюся жизнь.

Верю, что когда мы сможем приехать в Беларусь, заведённые после августа 2020 года «политические» уголовные дела аннулируются и нам компенсируют моральный ущерб. На данный момент я спокойно чувствую себя в Вильнюсе, зная, что страны-соседки нас поддерживают и гарантируют нам безопасность.

Но мне больно за людей, которые страдают в Беларуси. Был период, когда я даже на какое-то время переставала читать новости, чтобы не находиться нон-стоп в депрессивном состоянии. И это помогло.

Очень хочется, чтобы белорусы стали здоровой нацией, а не занимали лидирующие места по потреблению алкоголя на душу населения. У нас ведь как заведено: что-то не сложилось — надо выпить или покурить. Но почему бы вместо этого не съесть яблоко или не присесть 10 раз (улыбается). Перемены начинаются с малого, — приводит слова Герасимени Sport.tut.by.

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