Десять белорусских пловцов выступят на ЧЕ в Будапеште

Белорусская команда отправит на континентальный форум, который является важным стартом перед Играми в Токио, следующих спортсменов: Илья Шиманович (50, 100, 200 м брассом), Никита Цмыг (50, 100, 200 м на спине), Евгений Цуркин (100 м вольным стилем, 50 и 100 м баттерфляем), Виктор Стаселович (50 и 100 м на спине), Григорий Пекарский (100 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 и 100 м баттерфляем), Артем Мачекин (50 и 100 м вольным стилем), Анастасия Коряковская (50 и 100 м вольным стилем), Анастасия Кулешова (50 и 100 м на спине), Алина Змушко (50 м брассом), Анастасия Шкурдай (100 и 200 м вольным стилем, 50, 100 и 200 м на спине, 50 и 100 м баттерфляем).