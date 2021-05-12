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12 мая, источник: БЕЛТА

Десять белорусских пловцов выступят на ЧЕ в Будапеште

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских атлетов выступят на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Источник: AP 2021

Белорусская команда отправит на континентальный форум, который является важным стартом перед Играми в Токио, следующих спортсменов: Илья Шиманович (50, 100, 200 м брассом), Никита Цмыг (50, 100, 200 м на спине), Евгений Цуркин (100 м вольным стилем, 50 и 100 м баттерфляем), Виктор Стаселович (50 и 100 м на спине), Григорий Пекарский (100 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 и 100 м баттерфляем), Артем Мачекин (50 и 100 м вольным стилем), Анастасия Коряковская (50 и 100 м вольным стилем), Анастасия Кулешова (50 и 100 м на спине), Алина Змушко (50 м брассом), Анастасия Шкурдай (100 и 200 м вольным стилем, 50, 100 и 200 м на спине, 50 и 100 м баттерфляем).

Начнутся соревнования пловцов в олимпийском 50-метровом бассейне 17 мая.

С 1993 года белорусская команда завоевала на чемпионатах Европы 24 награды, четыре из них золотые. Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

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