«Что надо, папа снял»: фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой в бикини
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Многократный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова выложила сделанную отцом фотографию в своем Instagram.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Многократный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова выложила сделанную отцом фотографию в своем Instagram.
«Папины фотографии как отдельный вид искусства. А вы ещё спрашиваете, почему у меня так мало фотографий из бассейна», — сопроводила изображение подписью пловчиха.
Подписчики не оставили без внимания снимок и написали массу восхваляющих комментариев.
— «Всё, что нужно, в кадре есть», — считает alexey.savchenko.79;.
— «Что надо, папа заснял», — отметила marinelli0607;.
— «Отличное фото. К папе вопросов нет», — поделился мнением lavinevgenii;.
— «Свой шарм», — прокомментировал tak_kak_vsegda;.
— «Ха-ха, у меня тоже самое с папой», — написала ks_chernyak_;.
— «Фото супер, папа выбрал отличный ракурс», — похвалила viktoriiagoiia.
Встречаются под записью и англоязычные комментарии.
— «Это чистая красота», — отметил volkipincha68;.
— «Прекрасно как всегда», — считает giannizona1974.