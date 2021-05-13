Текущие события
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:00
Эйбар
Бетис
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Верона
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
60
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
40
Хоккей. НХЛ
14.05
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Что надо, папа снял»: фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой в бикини

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Многократный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова выложила сделанную отцом фотографию в своем Instagram.

Наверх

«Папины фотографии как отдельный вид искусства. А вы ещё спрашиваете, почему у меня так мало фотографий из бассейна», — сопроводила изображение подписью пловчиха.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики не оставили без внимания снимок и написали массу восхваляющих комментариев.

— «Всё, что нужно, в кадре есть», — считает alexey.savchenko.79;.

— «Что надо, папа заснял», — отметила marinelli0607;.

— «Отличное фото. К папе вопросов нет», — поделился мнением lavinevgenii;.

— «Свой шарм», — прокомментировал tak_kak_vsegda;.

— «Ха-ха, у меня тоже самое с папой», — написала ks_chernyak_;.

— «Фото супер, папа выбрал отличный ракурс», — похвалила viktoriiagoiia.

Встречаются под записью и англоязычные комментарии.

— «Это чистая красота», — отметил volkipincha68;.

— «Прекрасно как всегда», — считает giannizona1974.

 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Больше шансов на Европу. Победа «Локо» в Кубке — на руку ЦСКА
Гнев фанатов, ошибки «Крыльев»: как «Локо» выиграл Кубок России
Косторной надо выбрать профессию. На кого еще учатся фигуристы?
«Атлетико» — чемпион? Обыграли последнего сложного соперника
Бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
«Бревно». Фанаты «Валенсии» в бешенстве от игры Черышева
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой россиянин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь