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17 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы пробились в полуфинальные заплывы ЧЕ в Венгрии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В будапештском спорткомплексе «Дунай-Арена» стартовал чемпионат Европы по плаванию. Белорусские спортсмены пробились в полуфиналы состязаний, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2021

По итогам квалификационных заплывов Илья Шиманович на дистанции 100 м брассом показал второй результат дня — 58,46 сек., уступив лишь британцу Адаму Пити, время которого 58,26 сек.

Анастасия Шкурдай также пробилась в полуфинал на 100 м баттерфляем — 58,26 сек. Это пятое время дня. Кроме того, Анастасия Кулешова с показателем 59,59 сек. стала первой запасной на полуфинал. Лучшее время дня на данной стадии турнира у шведской спортсменки Луизы Ханссон — 57,06 сек.

Получили право выступить в полуфиналах Никита Цмыг и Виктор Стаселович на дистанции 50 м на спине. Никита Цмыг замкнул десятку сильнейших — 25,09 сек., а его товарищ по сборной на 15-й позиции в промежуточном протоколе — 25,28 сек. Григорий Пекарский закончил данный вид программы с 30-м результатом — 25,69 сек. Лучшим же был россиянин Климент Колесников — 24,23 сек.

Не смогла отобраться в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем Анастасия Коряковская, показавшая в квалификации 24-е время (25,20 сек). Промежуточную позицию лидера занимает Раноми Кромовиджожо из Нидерландов — 24,24 сек.

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