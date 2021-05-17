Белорусские пловцы пробились в полуфинальные заплывы ЧЕ в Венгрии

По итогам квалификационных заплывов Илья Шиманович на дистанции 100 м брассом показал второй результат дня — 58,46 сек., уступив лишь британцу Адаму Пити, время которого 58,26 сек.

Анастасия Шкурдай также пробилась в полуфинал на 100 м баттерфляем — 58,26 сек. Это пятое время дня. Кроме того, Анастасия Кулешова с показателем 59,59 сек. стала первой запасной на полуфинал. Лучшее время дня на данной стадии турнира у шведской спортсменки Луизы Ханссон — 57,06 сек.

Получили право выступить в полуфиналах Никита Цмыг и Виктор Стаселович на дистанции 50 м на спине. Никита Цмыг замкнул десятку сильнейших — 25,09 сек., а его товарищ по сборной на 15-й позиции в промежуточном протоколе — 25,28 сек. Григорий Пекарский закончил данный вид программы с 30-м результатом — 25,69 сек. Лучшим же был россиянин Климент Колесников — 24,23 сек.