Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

20-летний Колесников в полуфинале показал время 23,93 секунды и побил свой же рекорд (24,00), установленный в 2018 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NKTIeHbVJZY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другой представитель России Григорий Тарасевич вышел в финал с пятым временем — 24,68 секунды.

На дистанции 50 метров вольным стилем россиянка Мария Каменева вышла в финал с четвертым временем — 24,40. Лучшей стала датчанка Пернилла Блуме — 24,06.

Финалы в этих видах программы пройдут во вторник.