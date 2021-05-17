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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

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20-летний Колесников в полуфинале показал время 23,93 секунды и побил свой же рекорд (24,00), установленный в 2018 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другой представитель России Григорий Тарасевич вышел в финал с пятым временем — 24,68 секунды.

На дистанции 50 метров вольным стилем россиянка Мария Каменева вышла в финал с четвертым временем — 24,40. Лучшей стала датчанка Пернилла Блуме — 24,06.

Финалы в этих видах программы пройдут во вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.
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