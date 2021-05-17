Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россиянин Климент Колесников установил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
20-летний Колесников в полуфинале показал время 23,93 секунды и побил свой же рекорд (24,00), установленный в 2018 году.
Другой представитель России Григорий Тарасевич вышел в финал с пятым временем — 24,68 секунды.
На дистанции 50 метров вольным стилем россиянка Мария Каменева вышла в финал с четвертым временем — 24,40. Лучшей стала датчанка Пернилла Блуме — 24,06.
Финалы в этих видах программы пройдут во вторник.