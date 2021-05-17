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17 мая, источник: БЕЛТА

Три белорусских пловца квалифицировались в финал ЧЕ в Венгрии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Виктор Стаселович квалифицировались в финал чемпионата Европы по плаванию в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Илья Шиманович на дистанции 100 м брассом в полуфинале показал результат 59,23 сек., разделив второе место в своем заплыве с Беркаем-Омером Эгретиром из Турции. Первым тут стал атлет из Нидерландов Арно Камминга — 58,74 сек. Во втором полуфинале победил Адам Пити из Великобритании — 57,67 сек.

Анастасия Шкурдай на дистанции 100 м баттерфляем в своем полуфинальном заплыве показала четвертое время — 57,92 сек., однако для выхода в финал этого хватило. Лучшее время в полуфиналах данной дисциплины у шведки Луизы Ханссон — 56,73 сек.

Также выступит в решающем заплыве на 50 м на спине Виктор Стаселович, занявший в полуфинале пятое место — 25,02 сек. Никита Цмык с результатом 25,36 сек. на данной дистанции борьбу за награды закончил. Лидирует тут россиянин Климент Колесников, установивший в полуфинале новый мировой рекорд — 23,93 сек.

Медальные заплывы с участием белорусов пройдут 18 мая в вечерней части программы чемпионата Европы.

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