Илья Шиманович занял четвертое место в финале ЧЕ на дистанции 100 м брассом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович занял четвертое место в финале чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия) на дистанции 100 м брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус, вышедший в решающую стадию состязаний в данном виде программы с шестым результатом, стартовал по седьмой дорожке и показал четвертое время — 58,75 сек.

Первенствовал на стометровке брассом британец Адам Пити — 57,66 сек. Второе место у нидерландского атлета Арно Камминга — 58,1 сек. Третьим финишировал еще один британец Джеймс Уилби — 58,58 сек.

В финальном заплыве на 800 м вольным стилем у женщин не было равных итальянке Симоне Куадарелле, которая лидировала практически на протяжении всего заплыва и финишировала со временем 8 мин. 20,23 сек. Серебро выиграла россиянка Анастасия Кирпичникова — 8 мин. 21,88 сек. Третье место также у россиянки Анны Егоровой — 8 мин. 26,56 сек. -0-

Анастасия Шкурдай стала шестой на ЧЕ по плаванию на 100 м баттерфляем.