Ефимова вышла в финал чемпионата Европы на дистанции 100 метров брассом
ТАСС, 18 мая. Россиянка Юлия Ефимова вышла в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.
ТАСС, 18 мая. Россиянка Юлия Ефимова вышла в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.
Финал состоится в среду. 29-летняя россиянка поделила второе место в своем предварительном заплыве с итальянкой Арианной Кастильони и квалифицировалась в финал с четвертым результатом. Другая россиянка Евгения Чикунова не вышла в финал.
На чемпионате России, который состоялся в апреле, Ефимова заняла второе место на дистанции 100 метров, уступив Чикуновой.
На Олимпиаде 2016 года в