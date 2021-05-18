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18 мая, источник: БЕЛТА

Анастасия Шкурдай стала шестой на ЧЕ по плаванию на 100 м баттерфляем

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Анастасия Шкурдай заняла шестое место на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште (Венгрия) на дистанции 100 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Брестчанка, первую половину дистанции державшаяся в тройке сильнейших, в итоге оказалась за чертой призеров с результатом 58,1 сек.

Что касается медалистов, то сенсационно одинаковое время на финише показали гречанка Анна Нтунтунаки и француженка Мари Ваттель — 57,37 сек. Они разделили золотую медаль чемпионата. Бронза в данном виде программы досталась шведке Луизе Ханссон — 57,56 сек.

Кроме решающего старта на 100 м баттерфляем, Анастасия Шкурдай участвовала в полуфинальной стадии соревнований на дистанции 50 м на спине. Тут молодая белорусская спортсменка заняла восьмое место в своем заплыве, показав время 29,16 сек. Таким образом, она осталась вне финала. Лучшее время в промежуточном протоколе на этой дистанции у британки Кэтлин Доусон — 27,19 сек. Это новый рекорд чемпионата.

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