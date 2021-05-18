Пловец Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на 50-метровке на спине

Колесников стал пятикратным чемпионом Европы. Ранее на текущих соревнованиях он завоевал золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. На чемпионате мира 2019 года Колесников завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. Также он является двукратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.