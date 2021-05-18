Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
13
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
21
Хоккей. НХЛ
18.05
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
42
Футбол. Зарубежный
18.05
Челси
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
18.05
Лацио
Торино
00
Футбол. Зарубежный
18.05
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
32
Футбол. Зарубежный
20:00
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18.05
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
18.05
Саутгемптон
Лидс
02
Все события
Фоторепортажи
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
18 мая, источник: БЕЛТА

Белорус Виктор Стаселович занял шестое место на ЧЕ по плаванию в Венгрии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Виктор Стаселович занял шестое место на чемпионате Европы по плаванию в финальном заплыве на 50 м на спине среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Золото с очередным мировым рекордом выиграл Климент Колесников из России — 23,80 сек. Второе место у Роберта-Андрея Глинты из Румынии — 24,42 сек. Замкнул тройку сильнейших испанец Уго Гонсалес де Оливейра — 24,47 сек.

Еще два белоруса Никита Цмыг и Григорий Пекарский, выступавшие в данном виде программы, остались вне финального заплыва. Никита Цмыг стал 15-м — 25,36 сек., а Григорий Пекарский 30-м — 25,69 сек.

Зрелищный заплыв на 50 м вольным стилем у женщин завершился победой многократной олимпийской чемпионки из Нидерландов Раноми Кромовиджоджо — 23,97 сек. Сразу две спортсменки, датчанка Пернилле Блуме и полька Катажина Васик, выиграли серебро с идентичным результатом — 24,17 сек.

В заключение дня в смешанной эстафете 4×200 м вольным стилем первенствовала команда Великобритании, за которую выступали Томас Дин, Джеймс Гай, Эбби Вуд и Фрея Андерсон, — 7 мин. 26,67 сек. (рекорд чемпионата). На втором месте завершил старт итальянский квартет (Стефано Балло, Стефано Ди Кола, Федерика Пеллегрини и Маргарита Панциера) — 7 мин. 29,35 сек. Третья позиция осталась за командой России (Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова) — 7 мин. 31,54 сек.

 Гороскоп на май 2020
Парень 11 дней просидел на дереве, чтобы не заразить семью коронавирусом
Тедеско допускал ляпы, но мощно прокачал ментальность «Спартака»
«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ, ведя с разницей в два мяча
Бензема: не был 6 лет в сборной из-за скандала, но едет на Евро
«Локомотив» хочет снести стадион и переехать в «Лужники»
«Лестер» чуть не спасся в конце. Но «Челси» заслужил победу
«Барселона» получила займ в 500 млн евро
Российский вратарь НХЛ номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь