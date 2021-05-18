Белорус Виктор Стаселович занял шестое место на ЧЕ по плаванию в Венгрии

Золото с очередным мировым рекордом выиграл Климент Колесников из России — 23,80 сек. Второе место у Роберта-Андрея Глинты из Румынии — 24,42 сек. Замкнул тройку сильнейших испанец Уго Гонсалес де Оливейра — 24,47 сек.
Еще два белоруса Никита Цмыг и Григорий Пекарский, выступавшие в данном виде программы, остались вне финального заплыва. Никита Цмыг стал 15-м — 25,36 сек., а Григорий Пекарский 30-м — 25,69 сек.
Зрелищный заплыв на 50 м вольным стилем у женщин завершился победой многократной олимпийской чемпионки из Нидерландов Раноми Кромовиджоджо — 23,97 сек. Сразу две спортсменки, датчанка Пернилле Блуме и полька Катажина Васик, выиграли серебро с идентичным результатом — 24,17 сек.
В заключение дня в смешанной эстафете 4×200 м вольным стилем первенствовала команда Великобритании, за которую выступали Томас Дин, Джеймс Гай, Эбби Вуд и Фрея Андерсон, — 7 мин. 26,67 сек. (рекорд чемпионата). На втором месте завершил старт итальянский квартет (Стефано Балло, Стефано Ди Кола, Федерика Пеллегрини и Маргарита Панциера) — 7 мин. 29,35 сек. Третья позиция осталась за командой России (Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпичникова) — 7 мин. 31,54 сек.