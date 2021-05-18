Белорус Виктор Стаселович занял шестое место на ЧЕ по плаванию в Венгрии

Золото с очередным мировым рекордом выиграл Климент Колесников из России — 23,80 сек. Второе место у Роберта-Андрея Глинты из Румынии — 24,42 сек. Замкнул тройку сильнейших испанец Уго Гонсалес де Оливейра — 24,47 сек.

Еще два белоруса Никита Цмыг и Григорий Пекарский, выступавшие в данном виде программы, остались вне финального заплыва. Никита Цмыг стал 15-м — 25,36 сек., а Григорий Пекарский 30-м — 25,69 сек.

Зрелищный заплыв на 50 м вольным стилем у женщин завершился победой многократной олимпийской чемпионки из Нидерландов Раноми Кромовиджоджо — 23,97 сек. Сразу две спортсменки, датчанка Пернилле Блуме и полька Катажина Васик, выиграли серебро с идентичным результатом — 24,17 сек.