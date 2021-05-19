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19 мая, источник: Lenta.Ru

Российский пловец завоевал третье золото на чемпионате Европы

Российский пловец Климент Колесников завоевал третье золото на чемпионате Европы в Будапеште. Результаты доступны на сайте Международной федерации плавания (FINA).

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, проплыв за 47,37 секунды. Второе место занял итальянец Алессандро Миресси. Третьем стал еще один россиянин Андрей Минаков.

На чемпионате Европы в Будапеште Колесников выиграл золото на дистанции 50 метров на спине, по ходу соревнований дважды побив мировой рекорд. Кроме того, в составе сборной России он стал победителем в эстафете четыре по 100 метров вольным стилем.

Колесников — трехкратный чемпион Европы-2018. На его счету также серебро и две бронзы мирового первенства 2019 года.

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