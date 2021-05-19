Российский пловец завоевал третье золото на чемпионате Европы

Спортсмен стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, проплыв за 47,37 секунды. Второе место занял итальянец Алессандро Миресси. Третьем стал еще один россиянин Андрей Минаков.

На чемпионате Европы в Будапеште Колесников выиграл золото на дистанции 50 метров на спине, по ходу соревнований дважды побив мировой рекорд. Кроме того, в составе сборной России он стал победителем в эстафете четыре по 100 метров вольным стилем.