Чупков завоевал золото на 200-метровке брассом на чемпионате Европы
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Чупков проплыл дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды. Второе место занял Арно Камминга (2.07,35) из Нидерландов, замкнул тройку лучших швед Эрик Перссон (2.07,66). Другой представитель России Кирилл Пригода (2.09,23) стал шестым.
Чупков — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в