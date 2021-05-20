Чупков завоевал золото на 200-метровке брассом на чемпионате Европы

Чупков завоевал золото на 200-метровке брассом на чемпионате Европы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.