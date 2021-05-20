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20:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чупков завоевал золото на 200-метровке брассом на чемпионате Европы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чупков проплыл дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды. Второе место занял Арно Камминга (2.07,35) из Нидерландов, замкнул тройку лучших швед Эрик Перссон (2.07,66). Другой представитель России Кирилл Пригода (2.09,23) стал шестым.

Чупков — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом.

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