Мартин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем

Ранее он занял первое место на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Ранее он занял первое место на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

На турнире 2018 года россиянин завоевал две серебряные медали в классической и смешанной эстафетах (4×200 метров вольным стилем). На чемпионате мира 2019 года Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.