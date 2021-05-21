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21:02 (мск), источник: ТАСС

Мартин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров вольным стилем

ТАСС, 21 мая. Россиянин Мартин Малютин завоевал золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Малютин преодолел дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды, установив рекорд чемпионатов Европы. Второе место занял британец Данкан Скотт (+0,40), третьим стал его соотечественник Томас Дин (+0,55).

Для 21-летнего Малютина эта победа стала третьей на текущем чемпионате Европы.

Ранее он занял первое место на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

На турнире 2018 года россиянин завоевал две серебряные медали в классической и смешанной эстафетах (4×200 метров вольным стилем). На чемпионате мира 2019 года Малютин выиграл бронзу на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Чемпионат Европы в Венгрии завершится 23 мая.

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