Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Кадис
22
Хоккей. НХЛ
22.05
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
22.05
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Беларусь
Словакия
25
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
Латвия
02
Хоккей. НХЛ
22.05
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Россия
Чехия
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Германия
Италия
94
Все события
Фоторепортажи
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
21:56 (мск), источник: ТАСС

Юлия Ефимова стала третьей на чемпионате Европы по плаванию на 200 метров брассом

ТАСС, 21 мая. Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Наверх

Ефимова показала результат 2 минуты 22,16 секунды, проиграв победительнице Молли Реншоу из Великобритании 0,82 секунды. Второе место заняла швейцарка Лиза Мэми (+0,71). Ставшая чемпионкой России на этой дистанции Евгения Чикунова заняла четвертое место, проиграв Ефимовой 0,01 секунды.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Россия героически вырвала победу над Чехией в первый день ЧМ
Сборная Канады стартовала с сенсационного поражения на ЧМ
«В советское время за это наказывали»: Третьяк — об игре сборной
Салихова выходит из совета директоров «Спартака»
Дзюба сказал, когда уйдет из «Зенита», и привел в пример ЦСКА
Сборные Германии и Италии забросили 13 шайб в матче ЧМ по хоккею
Российский пловец стал чемпионом Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь