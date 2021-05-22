Итальянка Пилато установила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом

Спортсменка во втором полуфинальном заплыве на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште показала результат 29,30 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал американке Лилли Кинг (29,40).

Вместе с Пилато в заплыве принимала участие россиянка Юлия Ефимова, которая финишировала второй (30,25) и вышла в финал. Он пройдет в воскресенье. Также в финал отобралась российская спортсменка Татьяна Белоногофф, участвовавшая в первом полуфинальном заплыве.