Итальянка Пилато установила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом
ТАСС, 22 мая. Итальянка Бенедетта Пилато установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом.
ТАСС, 22 мая. Итальянка Бенедетта Пилато установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом.
Спортсменка во втором полуфинальном заплыве на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште показала результат 29,30 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал американке Лилли Кинг (29,40).
Вместе с Пилато в заплыве принимала участие россиянка Юлия Ефимова, которая финишировала второй (30,25) и вышла в финал. Он пройдет в воскресенье. Также в финал отобралась российская спортсменка Татьяна Белоногофф, участвовавшая в первом полуфинальном заплыве.
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.