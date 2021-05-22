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22 мая, источник: БЕЛТА

Анастасия Шкурдай не пробилась в финал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем

В полуфинальном заплыве брестчанка показала 10-й итоговый результат (26,14 сек). Ее подруга по команде Анастасия Кулешова, также выступавшая на этой стадии соревнований, со временем 26,27 завершила состязания на 13-й позиции.

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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Шкурдай не пробилась в финал чемпионата Европы по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном заплыве брестчанка показала 10-й итоговый результат (26,14 сек). Ее подруга по команде Анастасия Кулешова, также выступавшая на этой стадии соревнований, со временем 26,27 завершила состязания на 13-й позиции. Лучшее время среди всех участниц борьбы за место в решающей стадии соревнований в этом виде программы показала француженка Мелани Эник — 25,53 сек.

На дистанции 50 м брассом Алина Змушко финишировала в своем полуфинальном заплыве, показав шестое время — 30,91 сек. Для прохождения в следующую стадию соревнований этого оказалось мало. Лучший результат среди всех участниц этой стадии соревнований продемонстрировала итальянка Бенедетта Пилато, установившая новый мировой рекорд — 29,30. Прежнее достижение американки Лилли Кинг равнялось 29,40 сек. -0-

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