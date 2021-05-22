Анастасия Шкурдай не пробилась в финал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Шкурдай не пробилась в финал чемпионата Европы по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном заплыве брестчанка показала 10-й итоговый результат (26,14 сек). Ее подруга по команде Анастасия Кулешова, также выступавшая на этой стадии соревнований, со временем 26,27 завершила состязания на 13-й позиции. Лучшее время среди всех участниц борьбы за место в решающей стадии соревнований в этом виде программы показала француженка Мелани Эник — 25,53 сек.