Российский пловец Рылов стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров на спине

Рылову 24 года, он является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. На турнире в Будапеште он завоевал третью медаль, также в его активе золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем и бронза в смешанной эстафете 4×200 метров вольным стилем.