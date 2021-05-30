Юлия Ефимова первенствовала на дистанции 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако

На недавнем чемпионате Европы в Будапеште Ефимова завоевала бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также стала серебряным призёром в составе комбинированной эстафеты 4×100 метров. Те соревнования стали для неё первым международным стартом почти за два года.



По итогам национального отбора на Олимпиаде в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.