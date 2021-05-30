Текущие события
Футбол. Сборные
21:15
Швейцария
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция
Словакия
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Финляндия
Латвия
11
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Беларусь
Швейцария
06
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Италия
Канада
17
Хоккей. НХЛ
31.05
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
21Сборная США обыграла Канаду
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Юлия Ефимова первенствовала на дистанции 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монако

Трёхкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» в Монако.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ефимова преодолела дистанцию за 2 минуты 25,61 секунды. Второй финишировала представительница Мексики Мелисса Родригес (2.26,93), третьей стала француженка Фантин Лезафр (2.28,53).

Накануне на этапе серии «Маре Нострум» в Монако Ефимова выиграла стометровку брассом.

На недавнем чемпионате Европы в Будапеште Ефимова завоевала бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также стала серебряным призёром в составе комбинированной эстафеты 4×100 метров. Те соревнования стали для неё первым международным стартом почти за два года.

По итогам национального отбора на Олимпиаде в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.

 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Белорусские хоккеисты лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ
Канадцы одержали третью победу подряд, забросив Италии семь шайб
Клуб НХЛ предложил Капризову контракт на 64 миллиона долларов
СМИ: Почеттино сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб
Агента Кокорина никогда не видели в «Фиорентине»
Сборная России по волейболу потерпела поражение в Лиге наций
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь