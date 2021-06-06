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6 июня, источник: Чемпионат.com

Юлия Ефимова победила на дистанциях 50 и 200 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании, россиянка Юлия Ефимова успешно завершила выступление на этапах серии «Маре Нострум».

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Источник: РИА "Новости"

6 июня россиянка победила на дистанциях 50 и 200 метров брассом на этапе в Барселоне.

В финале на дистанции 50 метров Ефимова показала время 30,28 секунды. Второй стала испанка Джессика Валь Монтеро (31,79), третьей — Тес Схоутен из Нидерландов (31,84).

Победное время Ефимовой на 200-метровке — 2.21,86. Второе место также заняла Валь Монтеро (2.24,68), третьей финишировала ещё одна испанка Марина Гарсия Урсаинки (2.24,97).

Накануне Ефимова стала первой на 100-метровке брассом. Ранее россиянка столь же успешно выступила на этапах в Кане-ан-Русийон (Франция) и Монако.

По итогам национального отбора на Олимпиаде в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.

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