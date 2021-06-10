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17:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Вице-чемпионка Олимпиады бойкотирует Игры в Токио из-за женоненавистников

Австралийская пловчиха Мейделин Гровс бойкотирует Олимпийские игры в Токио. Об этом она сообщила в Twitter.

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Источник: AFP 2021

Свое решение спортсменка объяснила желанием проучить женоненавистников и сочувствующих им. Австралийка добавила, что против эксплуатации девушек и высмеивания их тела для зарабатывания денег. «Время вышло», — добавила Гровс.

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Пловчиха не пояснила, чем конкретно вызвано ее недовольство. Как уточняет Reuters, недавно австралийку возмутило то, как пловец-мужчина смотрел на нее в купальнике. Кроме того, один из тренеров оставил непристойный комментарий к посту Гровс в соцсетях. Имена спортсмена и специалиста не сообщаются.

Мейделин Гровс завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Спортсменка была второй на 200-метровке баттерфляем и стала вице-чемпионкой в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

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