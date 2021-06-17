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22:23 (мск), источник: Sports.Ru

Антон Чупков о новостях про ковид и Олимпиаду: «Хуже, чем в антиутопии. Но мы в Токио будем всего 10 дней, так что вытерпим»

Российский пловец Антон Чупков поделился мнением о мерах, которые вводятся на Олимпийских играх в Токио в связи с пандемией COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

— Читали новости о подготовке японцев к Олимпиаде? Меры по борьбе с коронавирусом будут беспрецедентные.

— Слышал, что будут устанавливать приложение в телефон и отслеживать местоположение каждого спортсмена. Шаг влево, шаг вправо — домой. Что тут скажешь, ограничения в любом случае будут. Нужно просто смириться и пережить этот момент.

— Иногда такие новости напоминают антиутопии прошлого века.

— Даже хуже, чем в антиутопии. Но мы в Токио будем всего 10 дней, так что вытерпим. Наше дело — выступать. Хорошо, что Игры в принципе проведут и не будут больше откладывать. Прошло уже пять лет, многие ветераны собираются заканчивать со спортом. Трудятся, стараются, ждут Олимпиаду.

— До сих пор не ясно, будут ли в Токио болельщики. Для вас это важно? Учитывая, что разрешат посещать стадионы только гражданам и резидентам Японии.

— Большой разницы нет, хотя хочется слышать реакцию публики. Даже сейчас на чемпионате Европы по футболу, где пускают по 25 процентов зрителей, уже есть привычная соревновательная атмосфера. Так что хорошо бы увидеть зрителей.

Японские болельщики постараются поддержать всех участников Олимпиады, они хорошо умеют болеть. Ну, и наша команда будет на трибунах поддерживать своих, — сказал Чупков в интервью «Спорт-Экспрессу».

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